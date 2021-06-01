بدء القبول في كلية الملك خالد العسكرية بهذه الشروط

المواطن - الرياض

بدأت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني في تلقي طلبات القبول في كلية الملك خالد العسكرية أمام حاملي الثانوية العامة وفق الشروط المنظمة لعملية القبول.

موعد القبول في كلية الملك خالد العسكرية:

وكشفت لجنة القبول والتسجيل أن تلقي طلبات الراغبين في التسجيل بالكلية سوف يبدأ من اليوم 20 شوال 1442هجرية الموافق لـ 1 يونيو 2021، حتى صباح يوم الأحد الموافق 25 شوال لعام 1442 هجرية الموافق لـ 6 يونيو 2021، حيث يتم التقديم من خلال الرابط: https://www.kkmar.gov.sa/KKRS/FrmRegStatus.aspx.

وعن شروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للثانوية بحسب ما أعلنت عنه لجنة القبول والتسجيل، جاءت بالكلية كالآتي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ).

2 -أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون غير متزوج بأجنبية.

4- ألا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

5-أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

6-أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة ( العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية ) على ألا يقل المعدل التراكمي العام عن ( 80 % )، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1442هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

7- أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلًا على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

8- أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

9- أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني)

10- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

عن كلية الملك خالد العسكرية:

يذكر أن كلية الملك خالد العسكرية، هي كلية عسكرية سعودية افتتحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تاريخ 3 ربيع الأول، 1403هـ الموافق 18 ديسمبر، 1982 بهدف تخريج ضباط يعملون في قوات الحرس الوطني السعودي.

أنشئت الكلية لتقديم العلوم العسكرية والأكاديمية للطلبة الملتحقين بها اللائقين للخدمة العسكرية من حملة الشهادة الثانوية كي يتم إعدادهم وتدريبهم وصقلهم بكل المعارف والمهارات العسكرية والأكاديمية اللازمة ليصبحوا ضباطًا في وحدات الحرس الوطني، كما أنيط بالكلية عقد دورات تأهيليه لحملة الشهادات الجامعية حسب التخصصات العلمية والإنسانية التي تحتاجها قطاعات الحرس الوطني.

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