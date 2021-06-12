بدء تطبيق قرار توطين مهن المحاسبة بنسبة 30%

المواطن - الرياض

بدأ من يوم أمس الجمعة، تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية بنسبة 30%، والذي يستهدف توفير أكثر من 9.8 ألف فرصة وظيفية.

الهدف من قرار التوطين

ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، كما يستهدف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها: مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرها.

شروط احتساب محاسب سعودي

ويشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، كما يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر في ديسمبر الماضي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% اعتبارا من 1 ذي القعدة 1442 هـ.

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