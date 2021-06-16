بدء عملية التحويل الداخلي والخارجي بجامعة جازان

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان، عن فتح بوابة التحويل الخارجي والداخلي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، ابتداء من الثلاثاء 5 ذي القعدة 1442هـ ولغاية الثلاثاء المقبل الموافق 12/ 11/ 1442هـ من خلال بوابة النظام الأكاديمي.

التحويل يتم إلكترونيًّا :

وحث عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل الداخلي على تقديم طلب التحويل عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني خلال فترة التحويل المعلنة.

وبين الدكتور فقيهي أن التحويل الخارجي يتم إلكترونيًّا عبر أيقونة التحويل الخارجي عبر موقع العمادة، مرفقًا به جميع المستندات في ملف واحد بصيغة pdf، ويتم إدخال رغبة واحدة على التخصص المناظر فقط، وسيتم إشعار الطالب بنتيجة التحويل عبر البريد الإلكتروني، مؤكدًا على الطلبة الراغبين في التحويل التأكد من انطباق شروط وضوابط التحويل العامة والخاصة قبل تقديم الطلب.

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