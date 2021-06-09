بدر العساكر ينعى سحمي بن شويمي: صيته امتلأ بالخير

المواطن - الرياض

نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض سحمي بن شويمي.

كفاءة إدارية:

وقال العساكر في تغريدة له عبر تويتر: “إن سحمي بن شويمي صيته امتلأ بالخير، وكفاءة إدارية لها بصمات التميز والكفاءة، عرفته عن قرب أخًا محبًّا، صادقًا في إخلاصه لوطنه، ولولاة أمره”.

وتابع: “جمعتنا مواقف كان الرجل الأثبت لها والأبلغ والأسمى، خالص العزاء لأسرته وذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الصلاة على الراحل:

وذكرت إمارة منطقة الرياض أن المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي توفي إلى رحمة الله، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء 28/ 10/ 1442هـ في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

شارك الخبر







شارك الخبر