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بدر العساكر ينعى سحمي بن شويمي: صيته امتلأ بالخير
أكد أنه كفاءة إدارية لها بصمات التميز والكفاءة

بدر العساكر ينعى سحمي بن شويمي: صيته امتلأ بالخير

2021/06/09
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بدر العساكر ينعى سحمي بن شويمي: صيته امتلأ بالخير
المواطن - الرياض

نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، المستشار والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض سحمي بن شويمي.

كفاءة إدارية: 

وقال العساكر في تغريدة له عبر تويتر: “إن سحمي بن شويمي صيته امتلأ بالخير، وكفاءة إدارية لها بصمات التميز والكفاءة، عرفته عن قرب أخًا محبًّا، صادقًا في إخلاصه لوطنه، ولولاة أمره”.

وتابع: “جمعتنا مواقف كان الرجل الأثبت لها والأبلغ والأسمى، خالص العزاء لأسرته وذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الصلاة على الراحل: 

وذكرت إمارة منطقة الرياض أن المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي توفي إلى رحمة الله، وسيُصلى عليه عصر اليوم الأربعاء 28/ 10/ 1442هـ في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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