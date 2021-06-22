برشلونة يعلن حاجة ديمبلي لجراحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي خلال مشاركته في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ديمبلي يحتاج إلى جراحة

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت صباح اليوم على اللاعب عثمان ديمبلي، تم التأكد من إصابته بخلع في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى، والأمر يتطلب علاجًا جراحيًا”.

وأضاف البيان الذي نشره نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “وبذلك تنتهي مشاركة اللاعب في بطولة يورو 2020، كما أكد المنتخب الفرنسي أمس الاثنين”.

ولم يكشف نادي برشلونة عن مدة غياب المهاجم الإسباني عن الفريق الأول لكرة القدم، لكن أشارت تقارير صحافية إلى أنه سيغيب عن الملاعب لفترة قد تتجاوز الـ4 أشهر.

اللاعب الفرنسي هذا الموسم

وتعرض مهاجم برشلونة للإصابة خلال مشاركته في مباراة فرنسا ضد المجر في كأس الأمم الأوروبية، علمًا بأن منتخب بلاده ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 قبل خوضه المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

ولعب ديمبلي 44 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الموسم الماضي في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، كما شارك في مباراتين كبديل مع منتخب فرنسا في يورو 2020 قبل إصابته.

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