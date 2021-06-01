برنت يقترب من 70 دولارًا للبرميل

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم أمس الاثنين، مع تركيز السوق على اجتماع خاص بسياسة إمدادات “أوبك+” متوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وأي تعليق حول احتمال عودة المعروض الإيراني.

وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولارًا للبرميل بدعم من توقعات متفائلة لنمو الطلب على الوقود بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف أوبك+ هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

برنت يرتفع:

وصعدت عقود برنت 98 سنتًا، أو 1.5% إلى 69.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت عقود خام القياس غرب تكساس الوسيط 94 سنتًا، أو 1.4%، إلى 67.26 دولار بحسب “رويترز”.

والأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة في البلدين.

ثاني شهر من المكاسب:

ويتجه الخامان القياسيان كلاهما لتسجيل ثاني شهر من المكاسب، بينما يتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

ومن المتوقع أن تلتزم “أوبك” وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو، عندما تجتمع المنظمة غدا الثلاثاء، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرغ” الأسبوع الماضي.

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