بريجوفيتش يحدد وجهته بعد مغادرة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش قريبًا من مغادرة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بسبب تواضع مستواه وأرقامه مع العميد في آخر موسمين.

تفاصيل عرض النجم الأحمر لضم مهاجم الاتحاد

ويهدف نادي النجم الأحمر الصربي للتعاقد مع بريجوفيتش لمدة 3 سنوات مقابل 800 ألف يورو وذلك بحسب التقارير الصحفية.

ويرغب بريجوفيتش في الانضمام لنادي النجم الأحمر، بسبب صعوبة تأقلمه مع العميد بالموسمين الماضيين، حيث تعرض لانتقادات موسعة من قبل جمهور العميد بسبب مستواه.

رأي علي مبخوت حول الانضمام للعميد

يذكر أن نادي الاتحاد كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الإماراتي علي مبخوت صاحب الـ30 عامًا من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

وقال مبخوت خلال مقطع فيديو متداول: “شرف كبير لي اللعب لـ نادي الاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة عند نادي الجزيرة”.

وقدم مبخوت صاحب الـ30 عامًا أداءً مميزًا مع نادي الجزيرة؛ حيث سجل 25 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، كما تألق مع منتخب الإمارات، حيث أصبح في المركز الثامن في ترتيب اللاعبين الأكثر تهديفًا مع منتخبات بلادهم في تاريخ الكرة، بعد بلوغه 75 هدفًا.

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