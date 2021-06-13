بلجيكا تهزم روسيا بثلاثية في يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب بلجيكا في تحقيق فوز مهم على حساب منتخب روسيا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص لقاء بلجيكا وروسيا:

وبدأ المنتخب البلجيكي المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح بالدقيقة الـ11 بعد خطأ من أحد لاعبي روسيا، في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب روميلو لوكاكو.

لوكاكو يهدي هدفه لـ زميله كريستيان إيركسن:

وقام لوكاكو بإهداء هدفه لزميله في نادي إنتر ميلان الإيطالي، الدنماركي كريستيان إيركسن وذلك بعد سقوطه مغشيًا عليه في مباراة الدنمارك وفنلندا التي أُقيمت مساء اليوم السبت.

وواصل المنتخب البلجيكي ضغطه بكل قوة، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب توماس مونييه من تصويبة مخادعة لـ حارس مرمى المنتخب الروسي.

وبدأ الشوط الثاني من لقاء بأداء هادئ من قبل الفريقين، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من قبل لاعبي روسيا، ولكن دون جدوى.

وأضاف لوكاكو ثالث أهداف المنتخب البلجيكي بالدقيقة الـ87.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، ليفوز المنتخب البلجيكي بثلاثية دون رد محققًا أول فوز له بالبطولة.

وسيواجه منتخب بلجيكا، نظيره الدنماركي يوم الخميس المقبل بالجولة الثانية، بينما يلعب منتخب روسيا مع منتخب فنلندا.

شارك الخبر







شارك الخبر