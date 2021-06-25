بلنكين: إنتاج إيران للنووي يجعلها أخطر مما هي عليه اليوم

المواطن- متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن إيران تدعم الإرهاب وتُخِلُّ باستقرار المنطقة، لافتًا إلى أنها مع امتلاك سلاح نووي أو حتى القدرة على إنتاجه يجعلها أخطر مما هي عليه اليوم.

وأردف أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية مع طهران حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأكد أن بلاده لن تتوصل لصفقة تعيد إحياء الاتفاق إلا إذا أوفت السلطات الإيرانية بالتزاماتها النووية.

واعتبر أن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون صعبة للغاية إذا طالت المحادثات أكثر من اللازم، حيث كانت المفاوضات قد انطلقت منذ إبريل الماضي في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان: إن بلاده تنتظر أن تتخذ طهران قرارات لازمة لإحياء الاتفاق النووي، مضيفًا: ننتظر منهم أن يتخذوا القرارات النهائية الصعبة لإتاحة السبيل أمام إحياء اتفاق 2015.

الدول المتفاوضة مع إيران:

وكانت الدول المتبقية في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، مع مشاركة غير مباشرة من أمريكا) بدأت في إبريل الماضي مفاوضات نووية مع طهران، إلا أن الجولات الست الماضية لم تتوصل حتى الآن لتوافق.

الاتفاق النووي الإيراني 2015:

وكانت تلك الدول أبرمت مع طهران عام 2015 اتفاقية بشأن برنامج طهران النووي، قضت بتخفيف العقوبات الغربية والدولية مقابل التزام السلطات الإيرانية بعدم امتلاك أسلحة ذرية وتقليص برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة، لكن هذا الاتفاق نُسف لاحقًا على وقع الانتهاكات، وانسحاب الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب منه عام 2018، وإعادة فرض مئات العقوبات الأمريكية.

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