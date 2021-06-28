بواتينغ مسيرة من التألق بالملاعب الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نادي النصر بالتعاقد مع مدافع فريق بايرن ميونيخ، الألماني جيروم بواتينغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر مهتم بتدعيم دفاعه

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قدمت عرضًا رسميًا للألماني جيروم بواتينغ خاصة أن عقده مع بايرن ميونيخ الألماني ينتهي يوم 30 يونيو الحالي.

ويُعد تدعيم خط الدفاع من أبرز اهتمامات إدارة النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الاستغناء عن خدمات البرازيلي مايكون، وعدم إتمام صفقة نجم نادي الزمالك المصري، محمود حمدي الونش، كما ارتبط اسمه بالمغربي مهدي بن عطية.

بواتينغ يتألق في أوروبا

وتُعتبر صفقة بواتينغ مميزة للغاية في حالة نجحت الإدارة النصراوية في حسمها، نظرًا لخبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، إلا أن الراتب الكبير الذي يتقاضاه قد يُصعب من مهمة المجلس في التعاقد معه.

وتدرج جيروم في صفوف هيرتا برلين الألماني، وخاض 24 مباراة مع مانشستر سيتي، بجانب 113 مواجهة بقميص هامبورغ، ويتألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ منذ عام 2011، ولعب معه 363 لقاء.

وتوج المدافع الألماني بالعديد من الألقاب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، حيث حصد 25 لقبًا، ومن أبرزها؛ الدوري الألماني الممتاز 9 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وعلى المستوى الدولي، لعب بواتينغ صاحب الـ32 عامًا، 76 مباراة مع المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، وشارك معه في العديد من البطولات، ومن أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم في 2014.

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