بول بوغبا يطمح لتحقيق إنجاز مدربه ديشان

المواطن - محمد سمعه

قدم بول بوغبا لاعب خط وسط منتخب فرنسا الأول لـ كرة القدم، أداءً أكثر من رائع في مباراة منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

ويطمح بوغبا لتحقيق نفس إنجاز مدرب فرنسا الحالي، ديديه ديشان خلال بطولة كأس أمم أوروبا الحالية.

بول بوغبا يحلم بإنجاز مدربه ديشان

وكان ديشان الذي لعب في مركز خط الوسط المدافع مثل بوغبا، فاز بلقب كأس العالم عام 1998 مع جيل زين الدين زيدان وكاريمبو وتيري هنري وفابيان بارتيز وبعدها بعامين تُوج بلقب يورو 2000 على حساب المنتخب الإيطالي.

ويرغب بوغبا صاحب الـ28 عامًا والمتوج بلقب كأس العالم قبل 3 سنوات مع المنتخب الفرنسي، في قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب اليورو للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الفرنسية، ولكي يسير على نفس خطى المدرب ديشان.

وسيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره المجري مساء بعد غد السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة يورو 2020، أما المنتخب الألماني فسوف يواجه المنتخب البرتغالي أيضًا بعد غد السبت.

أداء مميز من بوغبا أمام الألمان

يذكر أن بول بوغبا كان قدم أداءً رائعًا ضد ألمانيا مع مواطنه وزميله نغولو كانتي واللاعب أدريين رابيو نجم يوفنتوس الإيطالي في منطقة خط الوسط.

ونجح المنتخب الفرنسي في الفوز على ألمانيا بهدف دون رد سجله مدافع ألمانيا ماتس هوملز بالخطأ في مرماه خلال أحداث الشوط الأول.

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