بول بوغبا يُورط مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

ورط اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب المنتخب الفرنسي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فريقه الإنجليزي وذلك بسبب مماطلته حول تجديد العقد.

الريال ينافس اليوفي على ضم بول بوغبا

وترغب أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضم بوغبا صاحب الـ28 عامًا حيث أصبح رحيل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الغينية عن نادي مانشستر يونايتد أكيدًا صيف العام المقبل حيث سينتهي عقده.

وذكرت شبكة Sky Sports الخميس أن المحادثات بين ممثلي بوغبا ونادي مانشستر يونايتد لا تزال مستمرة لكن اللاعب الفرنسي ليست لديه أي نية لتجديد العقد مع اليونايتد.

بوغبا يخيف اليونايتد

ويأتي خوف اليونايتد من رحيل بوغبا بالمجان في صيف 2022، وعدم الاستفادة من بيعه ماليًا كما حدث في عام 2012، حيث رحل بوغبا عن اليونايتد إلى يوفنتوس وعاد بعدها بـ 4 سنوات وبالتحديد في 2016 إلى اليونايتد بعد أن تألق مع اليوفي.

يذكر أن بوغبا فاز بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عام 2018 كما حصد لقب الدوري الأوروبي عام 2017 مع فريق مانشستر يونايتد.

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