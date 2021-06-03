بيانيتش يستعد لمغادرة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش يستعد لمغادرة نادي برشلونة الإسباني في صيف العام الجاري، وذلك بعد الاستقرار على بقاء المدرب الهولندي رونالد كومان بصفوف الفريق الكروي الأول للبارشا.

بيانيتش يقرر الرحيل:

وكانت قناة TV 3 الإسبانية أكدت على أن بيانيتش كان ينتظر لنهاية الموسم الماضي، للحديث مع كومان حول وضعه مع الفريق لكن المحادثة لم تتم، مما جعل اللاعب البوسني يشعر بـ خيبة أمل كبيرة.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنه سيكون من الصعب بقاء بيانيتش في البارشا؛ وذلك بسبب وجود كومان، حيث يرغب اللاعب البوسني في البحث عن خوض تجربة أخرى.

يذكر أن بيانيتش مرشح وبقوة للعودة لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدما تولى الإيطالي ماسيمليانو أليغري تدريب فريق يوفنتوس بعد إقالة مواطنه أندريا بيرلو.

برشلونة يضم أغويرو:

جدير بالذكر أن البارشا كان نجح في ضم النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو يوم الاثنين الماضي، قادمًا من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

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