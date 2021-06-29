بيدري يدعم إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

يتصدر النجم بيدري جونزاليس قائمة منتخب إسبانيا تحت 23 عامًا، الذي يستعد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

بيدري في قائمة منتخب إسبانيا

وأعلن مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، لويس دي لا فيوينت، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الماتادور في أولمبياد طوكيو 2020، والتي شهدت تواجد 6 لاعبين من المشاركين مع المنتخب الأول المشارك حاليًّا في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وتضم قائمة الماتادور الأولمبي، السداسي المتألق حاليًّا في منافسات “يورو 2020“، وهم؛ بيدري جونزاليس، داني أولمو، إريك جارسيا، باو توريس وميكيل أويارزابال، بالإضافة إلى أوناي سيمون.

وحقق النجم بيدري جونزاليس رقمًا تاريخيًّا مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بعد مشاركته كأساسي ضد كرواتيا ضمن منافسات بطولة “يورو 2020″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قائمة إسبانيا في الأولمبياد:

وضمت قائمة منتخب إسبانيا لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، في حراسة المرمى؛ أوناي سيمون (أتليتك بلباو)، ألفارو فرنانديز (هويسكا) وأليكس دومينجز (لاس بالماس).

وفي دفاع منتخب إسبانيا يتواجد كل من؛ أوسكار مينجويزا (برشلونة)، إيريك جارسيا (برشلونة)، خيسوس فاييخو (غرناطة)، باو توريس (فياريال)، أوسكار خيل (إسبانيول) وخوان ميراندا (ريال بيتيس).

ويتواجد في خط الوسط؛ مارك كوكوريا (خيتافي)، جون مونكايولا (أوساسونا)، مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، داني سيبايوس (ريال مدريد)، ميكيل مورينو (ريال سوسيداد)، كارلوس سولير (فالنسيا) وبيدري (برشلونة).

ويقود هجوم إسبانيا كل من؛ بريان خيل (إشبيلية)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد)، داني أولمو (لايبزيج الألماني)، رافا مير (وولفرهامبتون الإنجليزي)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) وخافي بويدو (إسبانيول).

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