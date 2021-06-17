تأثير ارتفاع ضغط الدم على صحة العين

المواطن - متابعة

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضًا، وقد يُلحق ضررًا بالأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين.

أعراض خطيرة:

وأضافت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على ذلك بملاحظة بعض الأعراض مثل الدوار، واضطرابات الرؤية، مشددة على ضرورة أخذها على محمل الجد وعلاجها على وجه السرعة؛ لأنها قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى.

النظام الغذائي:

وإلى جانب العلاج بالدواء يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم بنظام غذائي صحي قليل الملح، والمواظبة على الرياضة، والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين.

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