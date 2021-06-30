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تأجيل عودة الشباب لـ4 يوليو
استعدادًا لانطلاقة الموسم

تأجيل عودة الشباب لـ4 يوليو

2021/06/30
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تأجيل عودة الشباب لـ4 يوليو فريق الشباب - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تأجيل عودة الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الشباب يعلن تأجيل عودته:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا قرر تأجيل بداية التدريبات الجماعية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

وكان نادي الشباب قد كشف تفاصيل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد الليوث مع شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم الرياضي الجديد، بعد نجاحه مع الفيصلي في المواسم الأخيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

الليوث الموسم المنصرم:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.


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