تأسيس جمعية أصدقاء الهلال الأحمر بجازان واختيار الصايغ رئيساً لها

المواطن - الرياض

عقدت لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بجازان اجتماعها الأول والتأسيسي في دورتها الجديدة أمس الخميس وذلك بمقر غرفة جازان، وتم خلال الاجتماع اختيار خالد الصايغ رئيساً للجنة وذلك بحضور الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي فرع الهيئة بجازان.

جهود الهلال الأحمر في جازان

وأكد رئيس اللجنة خالد الصايغ على ما تجده منطقة جازان من خدمات كبيرة ومميزة من هيئة الهلال الأحمر، مشيرًا أن اللجنة وجدت كل التشجيع والدعم من غرفة جازان وستعمل جاهدة على تطوير البرامج التوعوية للجمعية وتعزيز العمل الاجتماعي في دعم خدمات الهيئة لتحقيق المزيد من الطموحات في خدمة فئات المجتمع ونشر الوعي والتدريب على الإسعافات الأولية لتصل الى أكبر شريحة من المجتمع.

مساندة الجهود الإنسانية

وأضاف الصائغ أن اللجنة تسعى جاهدة إلى تقديم كل ما بوسعها لمساندة الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في التعامل مع حوادث الطرق والمنازل ونقل المرضى في الحالات الحرجة وكذلك الإسهام في نشر الوعي الإسعافي، وتدريب فئات المجتمع على الإسعافات الأولية، وتنمية روح التطوع في الأعمال الخيرية والأعمال التي يقوم بها الهلال الأحمر ودعم رسالة الهيئة الإنسانية والعمل على تحقيقها وتشجيع وتكريم ومنح الهدايا والحوافز للبارزين في تحقيق أهداف هيئة الهلال الأحمر.

وتم خلال الاجتماع وضع الأسس التي تقوم عليها اللجنة من الهيكل التنظيمي ومهام اللجان الفرعية بالإضافة للأنشطة المستقبلية التي تقرها اللجنة ويتم العمل بها.

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