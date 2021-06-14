تاريخ مواجهات السعودية وأوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة السعودية وأوزبكستان غدًا الثلاثاء بالجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى بـ تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

أرقام من مواجهات سابقة بين السعودية وأوزبكستان

وسبق للأخضر أن واجه منتخب أوزبكستان في 5 مباريات سابقة، حيث فاز المنتخب السعودي في 3 مباريات وفازت أوزبكستان في لقاء، بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراة.

وسجل لاعبو المنتخب السعودي 11 هدفًا في شباك المنتخب الأوزبكي، بينما سجل لاعبو أوزبكستان 6 أهداف في شباك الأخضر.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان

وستبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض كما تُنقل على قناة KSA Sports 1HD بتعليق فهد العتيبي.

ويطمح المنتخب السعودي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على المنتخب الأوزبكي وإنهاء المرحلة الأولى من التصفيات متصدرًا مجموعته.

وفي يوم الجمعة الماضية، كان المنتخب السعودي فاز على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات، حيث سجل الأخضر ثلاثيته بدءًا من الدقيقة الـ84 عبر كل من سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري. أما منتخب أوزبكستان فكان فاز على منتخب اليمن بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية في التصفيات الآسيوية المزدوجة. وفي لقاء الدور الأول بين منتخبي السعودية وأوزبكستان الذي أُقيم يوم 14 نوفمبر 2019، حقق المنتخب السعودي فوزًا مثيرًا على أوزبكستان في أرضها بثلاثية مقابل هدفين.

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