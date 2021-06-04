تافاريس يكشف دور بافيتيمبي جوميز بعد انضمامه لـ الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الرأس أخضري جوليو تافاريس، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، عن الدور الذي لعبه الفرنسي بافيتيمبي جوميز معه بعد انتقاله إلى عنابي سدير.

كيف ساهم نجم الهلال مع تافاريس ؟

وأكد نجم الفيصلي صاحب الـ32 سنة خلال تصريحاته لـ صحيفة L’equipe الفرنسية أن جوميز ساعده على التأقلم على الأجواء بـ السعودية مضيفًا أنه تحدث معه عن أجواء المملكة وأجواء الكرة بـ السعودية من أجل سرعة التأقلم.

وأضاف مهاجم الفيصلي صاحب الـ32 عامًا: “عندما وافقت على عرض عنابي سدير كنت قلق بالبداية، ولكن نعيم السليتي لاعب الاتفاق ومهدي تاهرات قدما لي نصائح عن السعودية للاندماج”.

مهاجم الفيصلي سعيد بالتتويج بـ كأس الملك:

وأكد مهاجم الفيصلي على سعادته الغامرة بالتتويج بلقب كأس الملك مع عنابي سدير على حساب التعاون، وذلك كأول لقب يناله في مسيرته الاحترافية.

جدير بالذكر أن تافاريس كان سجل ثلاثية في شباك التعاون، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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