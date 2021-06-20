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تاوامبا يخطف الأنظار مع التعاون

تاوامبا يخطف الأنظار مع التعاون

2021/06/20
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تاوامبا يخطف الأنظار مع التعاون تاوامبا - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

تألق الكاميروني لياندر تاوامبا بشكل لافت مع التعاون خلال منافسات الموسم المنصرم، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاوامبا يتألق

وشارك المهاجم الكاميروني تاوامبا في 27 مباراة مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب فيهم جميعًا كأساسي وتم استبداله في 8 مواجهات فقط، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر مرة واحدة.

تاوامبا
نجم التعاون – المصدر spl

ونجح تاوامبا في تسجيل 13 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وقام بـ34 تسديدة على المرمى، ولعب 28 عرضية ناجحة، ولديه 18 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وجاءت أهداف المهاجم الكاميروني في شباك 8 أندية، كالتالي؛ ثلاثية في ضمك، هدفين أمام كل من؛ الشباب والأهلي والباطن، بالإضافة إلى تسجيله لهدف واحد ضد كل من؛ النصر، الفتح، الوحدة والاتفاق.

التعاون والفتح
المهاجم الكاميروني – المصدر @SPL

التعاون الموسم المنصرم

وتمكن سكري القصيم من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد التعاون أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي البطولة لأول مرة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl


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