تاوامبا يخطف الأنظار مع التعاون

المواطن - مروة نبيل

تألق الكاميروني لياندر تاوامبا بشكل لافت مع التعاون خلال منافسات الموسم المنصرم، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاوامبا يتألق

وشارك المهاجم الكاميروني تاوامبا في 27 مباراة مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب فيهم جميعًا كأساسي وتم استبداله في 8 مواجهات فقط، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر مرة واحدة.

ونجح تاوامبا في تسجيل 13 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وقام بـ34 تسديدة على المرمى، ولعب 28 عرضية ناجحة، ولديه 18 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وجاءت أهداف المهاجم الكاميروني في شباك 8 أندية، كالتالي؛ ثلاثية في ضمك، هدفين أمام كل من؛ الشباب والأهلي والباطن، بالإضافة إلى تسجيله لهدف واحد ضد كل من؛ النصر، الفتح، الوحدة والاتفاق.

التعاون الموسم المنصرم

وتمكن سكري القصيم من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد التعاون أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي البطولة لأول مرة.

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