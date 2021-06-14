تجربة خطيرة.. نحال بالباحة يجمع مئات النحل لتشكل لحية حول وجهه

المواطن - الرياض

قام نحال في منطقة الباحة بجمع مئات من النحل حول وجهه ليُشكل منها لحيته، في تجربة وصفها بالخطيرة، ولا يُتقِنها غير المحترفين من خبراء تربية النحل.

وقال النحال ناصر الغامدي، خلال حديثه لقناة “العربية”، إن النحل شرس ولا يمكن ترويضه، إلا أن هناك أوقاتًا معينة تكون مناسبة للدخول إليها، مؤكدًا أن تعامله مع النحل وخبرته مكنته من معرفة التوقيت المناسب لإجراء مثل هذه التجربة الخطيرة.

خصلة العنب

وأضاف أن ما قام به يسمى “خصلة العنب”، وهي تجربة معروفة لدى الخبراء والمحترفين في تربية النحل، داعيًا المبتدئين ومن لا يملكون خبرة في مجال النحل إلى عدم الإقدام على مثل هذا الفعل لكونه خطيراً.

عباءة النحل

وتعيد هذه المغامرة إلى الأذهان تجربة النحال السعودي “زهير فطاني” الذي قام في عام 2019 بمحاولة للمرة الثالثة لكسر الرقم العالمي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بارتداء أثقل عباءة من النحل، لكنه فشل.

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