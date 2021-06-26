تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر المؤسسي بمؤتمر الصحة.. غدًا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 27 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا المؤشرات الوبائية والأوضاع العالمية للفيروس، ومستجدات اللقاح.

لائحة مخالفات الحد من التجمعات:

كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، في المؤتمر، تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

وسيتناول أيضًا التحديثات الأمنية وإحصائية عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا.

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