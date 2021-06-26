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تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر المؤسسي بمؤتمر الصحة.. غدًا
المؤتمر يستعرض مستجدات كورونا والمؤشرات الوبائية والأوضاع العالمية للفيروس

تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر المؤسسي بمؤتمر الصحة.. غدًا

2021/06/26
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر المؤسسي بمؤتمر الصحة.. غدًا متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 27 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا المؤشرات الوبائية والأوضاع العالمية للفيروس، ومستجدات اللقاح.

لائحة مخالفات الحد من التجمعات:

كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، في المؤتمر، تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

وسيتناول أيضًا التحديثات الأمنية وإحصائية عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا.

تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر المؤسسي بمؤتمر الصحة.. غدًا - المواطن


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