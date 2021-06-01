تحذير.. الكحول المغشوش يسبب العمى ويؤدي للموت

المواطن - الرياض

حذر الدكتور عوض العمري، رئيس جمعية العناية الحرجة، من الكحول المغشوش، مؤكدًا أن له أضرارًا خطيرة قد تؤدي للموت ويتم تصنيعه بواسطة عمالة مخالفة.

د. عوض العمري – رئيس الجمعية السعودية للعناية الحرجة:

لاحظنا أن كل المصابين بالعمى أو الموت الدماغي اشتروا كحول كانوا يعتقدون أنها عالمية أو مستوردة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PRMbAO9EgZ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2021

الكحول المغشوش:

وقال العمري، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: ” من أنواع الكحول المغشوش إيثيلين جليكول، وهو شديد الخطورة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدًا خلال ساعات قليلة “.

وأضاف الدكتور عوض العمري، بأن من أنواع الكحول المتعارف عليه دوليًا هو الإيثانول، وله أضرارًا كبيرة على القلب والضغط والكُلى، معقبًا:” المتعاطي لا يستطيع التفرقة بين الكحول السليمة والمغشوشة”.

مضاعفات الكحول المغشوش:

وعن أبرز المضاعفات قال: “يأتي إلينا المريض بقسم الطوارئ وهو في حالة سُكر شديدة، وألم في المعدة، وقيء ونقص شديد في درجات الحرارة وصعوبة في التنفس، وإذا جاء المتعاطي بعد ساعات عديدة يتطور الوضع إلى فقدان شديد للوعي، وتوقف للقلب، وتشنجات”.

وتابع: “كثير من المتعاطين للكحول المغشوشة، يتأخر في الذهاب للمستشفى ويظن أنه مصاب بنزلة معوية، أو يخاف الذهاب للمستشفى “.

الكحول المغشوش والموت الدماغي:

وأشار الدكتور عوض العمري، إلى أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة أن جميع من أصيبوا بالعمى أو الموت الدماغي تناولوا مواد كحولية كانوا يظنون أنها مستوردة وفاخرة لكنها كانت مغشوشة، معقبًا: “كل 100 ملل من الكحول المغشوش أي ما يعادل فنجان قهوة قد يكون قاتلًا، وكلما زادت كمية السائل وتأخر وقت مراجعة الطبيب زادت الخطورة”.

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