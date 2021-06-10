تحذير: فرط النعاس أثناء النهار قد يؤدي للوفاة المبكرة

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد الدكتور إبراهيم زكريا الباحث في طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة لـ” المواطن “، أن مشاكل النوم المتفاقمة في الليل وفرط النعاس الشديد أثناء النهار ليست حالة طبيعية إطلاقًا، معقبًا: “أثبتت الدراسات العلمية الموثقة أهمية النوم السليم للصحة، وارتفاع خطر الإصابة باضطرابات عضوية وأمراض مزمنة خطيرة جراء الحرمان المزمن من عدد ساعات النوم المطلوبة وانتشار ثقافة السهر، واختلال ساعات النوم والاستيقاظ.

مخاطر فرط النعاس أثناء النهار:

ونوه الدكتور إبراهيم زكريا، بأن بعض الدراسات ربطت طول السهر وقلة النوم بزيادة نسبة الوفيات، حيث إن فرط النوم وزيادة النعاس أثناء النهار يؤدي إلى احتمال حدوث الوفاة المبكرة، مبينًا أنه في المقابل يتمتع معظم الأشخاص أصحاب النوم السليم وأوقات النوم والاستيقاظ المنتظمة بصحة بدنية ونفسية أفضل من غيرهم، ويتحصلون بشكل عام على درجات علمية وأكاديمية أعلى نتيجة انعكاس فوائد نومهم الجيد على أمزجتهم ونفسياتهم وسلوكياتهم.

وأوضح، أن أهمية النوم لا تقتصر تأثيره على الشعور بالتعب أو القدرة على التركيز فقط، بل قد يتعدى ذلك، إذ أثبتت دراسات كثيرة سابقة أهمية النوم للوقاية من عدة أمراض كألزهايمر، والاكتئاب، وأهمية الحصول على ساعات كافية من النوم لتجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما أن لفسيولوجية النوم واليقظة لدى الإنسان دور في تنظيم وظائف جهازه المناعي.

النوم الصحي وعلاقته بالجهاز المناعي:

وأشار إلى أن هناك دراسات عديدة تثبت العلاقة بين النوم والجهاز المناعي وأثر الحرمان من النوم على الجهاز المناعي، وقد خلصت في مجملها إلى أن الحرمان من النوم يضعف الجهاز المناعي، ويساعد على العدوى بالبكتيريا والفيروسات المختلفة، حيث يقل عدد الخلايا المسؤولة عن إفراز الأجسام المضادة للمخلوقات الغريبة التي تحاول أن تغزو الجسم، وكذلك الخلايا القاتلة الطبيعية، وهي الخلايا المسؤولة عن التصدي للفيروسات والخلايا السرطانية، بالإضافة إلى نقص الخلايا الأكولة، مما يجعلنا أكثر عرضة للعدوى دون وجود المقاومة الكافية.

النوم الصحي وتحسين الضغط النفسي:

واختتم الدكتور زكريا بالقول إن الحصول على ساعات كافية من النوم يوميًا أمر ضروري لتزويد الجسم بالطاقة والنشاط وتحسين قدرة الاستيعاب، وبالتالي إنجاز الأعمال اليومية بشكل جيد، إذ يساعد النوم أيضًا على الاسترخاء، والتقليل من الضغط النفسي والتوتر، وتحسين الذاكرة، وبالتالي يساعد على اتخاذ القرارات المصيرية ويعزز قوة الدماغ، فالنوم لساعات كافية يعزز جهاز المناعة، ويكافح الجراثيم، مما يجعل الحاجة لنوم صحي أمرًا ضروريًا لاكتساب مناعة جيدة، وبالتالي مقاومة الفيروسات وغيره.

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