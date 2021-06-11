تحذير من أمطار رعدية على جازان حتى الـ8 مساءً

المواطن - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، صامطة، فيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

خريطة أمطار اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى 2.5 على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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