تحذير من تناول اللحوم ومنتجات الألبان في وجبة واحدة

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يفضل فيه الكثير من الناس تناول اللحوم إلا أن البعض منهم يجهل كيفية الحصول على أعلى فائدة من طبقهم المفضل وذلك إما بتناوله مع أنواع أخرى من المأكولات أو بطريقة تسبب الضرر .

اللحوم ومنتجات الألبان

ويقول خبراء التغذية إنه يجب ألا يتم الجمع بين اللحوم ومنتجات الألبان في وجبة الطعام، لأن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي، يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60%. وهذا تجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل ومن يعاني من فقر الدم”.

وينصح الخبراء بشرب الماء أو كوب من عصير الحمضيات بعد تناول اللحوم ، بدلا من القهوة والشاي. لأن المواد الموجودة في هذه المشروبات تعيق امتصاص الحديد أيضا.

ويتابع الخبراء، “بالإضافة إلى هذا، يصبح هضم اللحوم صعبا مع الأطعمة النشوية: الخبز والبطاطا والذرة والمعكرونة، صحيح هذا متبع، ولكن من الأفضل على من يميل إلى السمنة تجنبه، والأفضل لهم تناول اللحم مع الخضار”.

أفضل طرق طهي اللحم

وفي سياق متصل يقول الخبراء، إنه يجب أن يطبخ اللحم بطريقة صحيحة، لكي لا يشكل ثقلا على الجهاز الهضمي. فمثلا شرائح اللحم المقلية وقطع اللحم المشوية، ليست أفضل الأطباق، في حين الكفتة المطبوخة على البخار هي الأفضل للمعدة.

كما أنه – بحسب الخبراء – “من الأفضل للأطفال والبالغين فرم اللحم ، لأن القليلين يعالجونها جيدا عند المضغ، كما تفعل مفرمة اللحم. واللحم المفروم الذي طبخ على البخار يعطي المعدة راحة ولن تحتاج إلى كمية كبيرة من الإنزيمات كما في حالة تناول اللحم غير المفروم. لذلك ينصح دائما بإعطاء المرضى لحما مفروما جيدا، لأنه أكثر فائدة لهم ومن السهل امتصاصه”.

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