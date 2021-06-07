تحذير من عادة يومية تصيب بـ الفطر الأسود

المواطن- متابعة

حذر استشاري التغذية العلاجية محمد حلمي، من عادة يومية يقوم بها الكثيرون تؤدي لانتقال الفطر الأسود إلى الجسم عن غير قصد.

وأوضح أن استنشاق الفراولة أو التفاح أو الطماطم أو الجبنة الريكفورد، عند إخراجها من الثلاجة للتأكد من سلامتها، قد ينقل الفطر الأسود إلى الجسم، لافتًا إلى أنه عندما نجد الأطعمة تغير شكلها وأصبحت لزجة، فلا بد من التخلص منها ووضعها في كيس محكم، وإلقائها في القمامة فورًا.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، أضاف حلمي، أن المأكولات الرخوة مثل الطماطم والفراولة والخيار والجبنة، إذا ظهر عليها أي شيء غريب بما فيها النقط السوداء، فلا بد من التخلص منها، حيث إن هذه النقطة الصغيرة تلك يكون لديها جدر.

وأشار إلى أن الجبن الريكفورد، يصنع من لبن الماعز، وهو من أصح الألبان على وجه الأرض، حيث إن نسبة اللاكتوز والدهون به منخفضة للغاية، والقيمة الغذائية والكالسيوم مرتفعة للغاية، كما أنه يتم حقنه بمادة قريبة من المضاد الحيوي لكي يتحول من اللبن للجبن، وبالتالي فإنه يحتوي على مضاد حيوي طبيعي.

ولفت أن جبن الريكفورد يحتوي على نوع بكتيريا شبيهة بالبكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، وبالتالي فهو مفيد للغاية لصحة الإنسان والقولون والجهاز الهضمي، منوهًا إلى أن ظهور بعض الأماكن السوداء وتحولها إلى اللزوجة في الجبن، دليل على عدم صلاحيته واحتوائه على الفطر الأسود.

طبيعة نمو الفطر الأسود

وأكد أنه من الأفضل شراء المنتجات على قدر الاستهلاك الأسبوعي، حيث إن طبيعة نمو الفطر الأسود تكون في درجة حرارة من صفر لـ30 درجة، بينما درجة حرارة الثلاجة ما بين 3 لـ4 درجات، لذلك يفضل حفظ الجبن في الفريزر.

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