تحطم مقاتلة إيرانية تودي بحياة طيارين اثنين

المواطن- متابعة

لقي طياران اثنان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، نتيجة تحطم مقاتلة إيرانية من طراز F5 في قاعدة دزفول جنوبي البلاد.

عطل فني

وبحسب موقع روسيا، فإن العطل الفني حدث قبل أن تبدأ المقاتلة بالطيران مما أدى إلى إصابة الطيارين بجروح أدت إلى وفاتهما بعد وقت قصير صباح اليوم في قاعدة دزفول الجوية شمال إقليم خوزستان.

ما هي الطائرة F-5 ؟

الطائرة F-5 هي من الطائرات خفيفة الوزن من إنتاج مصنع نور ثروب الأميركي، وقد دخلت صناعة الطيران العالمية منذ عام 1959، وتصل سرعتها القصوى إلى 4-1 ماخ (سرعة الصوت) ويصل مداها إلى 900 كيلومتر.

وكانت اشترتها إيران من الولايات المتحدة قبل سنتين من الثورة الإيرانية، ومع وقوع الثورة وقطع العلاقات بين إيران وأميركا، ثم اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، أصبح الحفاظ على هذه الطائرات وإصلاحها تحديًا، كما أن طهران كانت قد فقدت عددًا منها في القتال الجوي خلال الحرب، وكان عدد آخر منها بحاجة إلى صيانة شاملة.

وبما أن علاقات إيران مع الدول العظمى كانت سيئة، وأيضا بسبب فرض العقوبات من جانب أميركا على صناعة الطيران الإيرانية، فقد ظل الكثير من هذه الطائرات خارج الخدمة، وغير قابل للاستفادة.

وفي الوقت الراهن لم يعرف العدد الدقيق الذي في حوزة إيران من مقاتلات F-5، ولكن ظهر تقرير سابق في يناير الماضي من دورية فلايت إنترناشيونال المعنية بالشأن العسكري ليكشف أن إيران تمتلك 26 طائرة مقاتلة فقط من هذا الطراز.

شارك الخبر







شارك الخبر