تحويل الهواء إلى ماء في نيوم

المواطن - الرياض

نشر حساب مشاريع السعودية مقطع فيديو نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، أحمد جلال إسماعيل، مقطع فيديو لاستخراج الماء من الهواء في مدينة نيوم.

نيوم تسخّر التقنية لخدمة الإنسان.. يُستخلص الماء من الهواء مباشرة في #نيوم، لإنتاج 800 لتر يوميًا من المياه الصالحة للشرب عبر أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج المياه pic.twitter.com/rIodtIzTKe — مشاريع السعودية (@SaudiProject) June 4, 2021

تقنيات تحلية المياه في نيوم

وعلقت مشاريع السعودية على المقطع بالقول :نيوم تسخّر التقنية لخدمة الإنسان.. يُستخلص الماء من الهواء مباشرة في نيوم، لإنتاج 800 لتر يوميًا من المياه الصالحة للشرب عبر أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج المياه.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية أن هذه التقنية المتطورة لاستخراج المياه ستكون متاحة قريبًا في برج ماجد الفطيم.

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