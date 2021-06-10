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تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي
من معهدي تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض والشرقية

تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي

2021/06/10
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي
المواطن - واس

انضم (814) من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي إلى زملائهم بعد تخرجهم من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض ومعهد تدريب أمن وحماية المنشآت في المنطقة الشرقية.

تدريب ميداني ونظري

وتلقَّى الخريجون تدريبات ميدانية وتعليمًا نظريًا اشتمل على أحدث المناهج الأمنية التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن الوطن والمحافظة على أمنه.

وسيعزز الخريجون دور وفعالية القوات الخاصة للأمن البيئي وكفاءة أدائها، بعد أن أثبتت مقدرة فائقة في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة من المخالفات.

تحقيق الالتزام البيئي

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي جهاز أمني ضمن قطاعات وزارة الداخلية يعمل على تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات، والعمل على إنفاذ الأنظمة البيئية، وذلك ضمن خطة انتشار تهدف إلى تغطية جميع مناطق المملكة.

 


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