تداول تحتسب نسبة تذبذب سهم لازوردي على أساس 20.74 ريال

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة لازوردي للمجوهرات على أساس سعر 20.74 ريال.

زيادة رأس مال الشركة:

وجاء في بيان الشركة على موقع السوق المالية تداول، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي للمجوهرات وافقت يوم أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 22/10/1442هـ الموافق 03/06/2021م على أساس سعر 20.74 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

حقوق أولوية:

وتابع أنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة لازوردي للمجوهرات في محافظ المساهمين يوم الاثنين بتاريخ 26/10/1442هـ الموافق 07/06/2021م.

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