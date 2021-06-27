تدريبات تكتيكية تُجهز الأخضر الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

واصل الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في العاصمة الرياض.

الأخضر يواصل تدريباته:

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بدأت بتطبيقهم لتمارين مربعات مصغّرة 6 ضد 2، أعقبها مران تكتيكي قُسّم الفريق خلاله إلى مجموعتين تركز فيه العمل على البناء تحت الضغط العالي على 3 أجزاء.

ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا الاثنين، تدريباته على فترتين صباحية في الصالة الرياضية، ومسائية عند الساعة السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو:

وكان المدير الفني سعد الشهري، قد ضم ثلاثي الهلال سالم الدوسري، سلمان الفرج وياسر الشهراني إلى قائمة الأخضر، حيث تُتيح اللوائح بضم 3 لاعبين فوق السن القانوني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار، ويمكن الاطلاع على مواعيد المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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