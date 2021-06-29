تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

المواطن - الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، لمستوى 214.37 ريال سعودي (57.16 دولار).

الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولاً في المملكة) إلى نحو 187.57 ريال ( 50.02 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى نحو 160.77 ريال (42.87 دولار).

الذهب عالمياً

عالمياً، هبطت أسعار الذهب اليوم لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وبحسب “رويترز” تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو عند 1770.36 دولار أمس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.

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