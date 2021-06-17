تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل قليل، عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة 2021/ 2025.

تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وجاء تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ26 للاتحاد العربي لكرة القدم الذي أُقيم، اليوم الخميس.

وكان مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم قد عقد اجتماعه الـ73 برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وبحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اجتماع الاتحاد العربي

واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاءالله السلمي تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة