تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بإنفلونزا الطيور من سلالة H10N3

المواطن- متابعة

قالت الصين إنها سجلت أول حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور بسلالة إتش 10 إن 3 H10N3، في إقليم جيانغسو، لتكون بذلك الحالة الأولى من نوعها في العالم.

وبحسب وكالة رويترز، فقد ذكرت اللجنة الوطنية للصحة، أن الحالة تعود لرجل يبلغ 41 عاماً ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، وقد انتقل الفيروس من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة إتش 10 إن 3 في العالم من قبل.

سلالة H10N3 من إنفلونزا الطيور

وفي تفاصيل هذه السلالة، كشفت اللجنة الوطنية للصحة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا، وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

وتمت الإشارة إلى أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، كما لم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.

ويُذكر أنه تنتشر في الصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور، وبعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن، بينما لا توجد أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بسلالة H7 N9 من إنفلونزا الطيور التي أودت بحياة 300 فرد تقريبا خلال عامي 2016 و2017.

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