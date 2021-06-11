تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة مهمة اليوم الجمعة، ضد منتخب سنغافورة في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، علي الأسمري، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

جدير بالذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، أكد خلال المؤتمر الصحفي على أنه سيدفع ببعض اللاعبين البدلاء خلال مباراة سنغافورة المرتقبة، خوفًا من الإرهاق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يسعى للتأهل إلى المرحلة التالية.

البريك جاهز لمواجهة سنغافورة

وأضاف رينارد: “ سيشارك محمد البريك في مركز الظهير الأيمن، وشارك سلطان الغنام في المباراة السابقة ولدي لاعبون جيدون بهذا المركز، هناك أيضًا سعود عبدالحميد لاعب شاب مميز، وتنوع الخيارات وتميزها سيجعل من مهمتي أصعب لاختيار الأفضل”.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة KSA Sports 1 HD.

وكان لقاء الدور الأول بين المنتخبين انتهى بتفوق المنتخب السعودي بثلاثية دون رد. وقبل المباراة، يحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد منتخب سنغافورة بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط.

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