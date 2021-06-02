تصرف بذيء من إيطالية رفضت ارتداء الكمامة في الطائرة

المواطن - متابعة

رصد مقطع فيديو متداول لحظات مخزية لسيدة إيطالية على متن طائرة، وهي تعتدي على الركاب بالسباب والبصق على وجههم بعد أن طلب منها ارتداء كمامة.

تعتدي على ركاب الطائرة بسبب الكمامة#شاهد_سكاي pic.twitter.com/O6R7XGEedV — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 2, 2021

سيدة إيطالية تعتدي على ركاب طائرة:

وأوضح الفيديو المتداول، طاقم الطائرة وهو يخرج السيدة من الطائرة قبل الإقلاع التابعة لشركة Ryanair والمتجهة من إيبيزا إلى ميلانو، وذلك بعد أن رفضت الالتزام بالضوابط المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب سكاي نيوز عربية.

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