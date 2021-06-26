تصرف عجيب من بيل بعد إقصاء منتخب ويلز

المواطن - محمد سمعه

أظهر اللاعب جاريث بيل قائد منتخب ويلز الأول لـ كرة القدم تصرفًا أثار الدهشة، وذلك خلال تواجده في لقاء إعلامي قصير بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان منتخب الدنمارك تأهل على حساب الفريق الويلزي بـ رباعية دون رد في مباراة ثمن نهائي اليورو التي أُقيمت اليوم السبت بين الفريقين.

رد فعل قائد منتخب ويلز بعد السؤال:

وخلال اللقاء الإعلامي القصير بعد المباراة، وجه الصحفي سؤالًا إلى بيل قائلًا له: “هل مباراة الدنمارك آخر مباراة لك مع منتخب بلادك؟”.

بيل يريد أن يكون لاعبًا في الجولف:

رفض بيل الرد وغادر دون إجابة السؤال بعد أن فكر لـ ثوان، حيث جاء ذلك تزامنًا مع التقارير الصحفية التي ذكرت أن بيل يرغب في أن يعتزل كرة القدم ويصبح لاعبًا لـ الجولف بشكل احترافي خلال الفترة المقبلة.

وستواجه الدنمارك، الفائز من مباراة هولندا والتشيك في دور الثمانية ببطولة اليورو، يوم 3 يوليو المقبل.

وعجز منتخب ويلز عن تحقيق إنجاز نسخة يورو 2016، عندما وصل إلى الدور نصف النهائي، ليودع يورو 2020 من دور ثمن النهائي.

جدير بالذكر أن جاريث بيل لعب مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في موسم 2020/ 2021 على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد الإسباني.

وتقام حاليًّا مباراة منتخبي إيطاليا والنمسا ضمن مباريات دور الـ16 في اليورو، حيث سيواجه الفائز من إيطاليا والنمسا، الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال في دور الثمانية.

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