تصرف عمر السومة يثير قلق جماهير الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أثار عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قلق جماهير الراقي، وذلك بعد أن نشر صورة له تُلمح إلى رغبته في الانضمام لـ أحد أندية الدوري الإماراتي.

ويمر الراقي بظروف عصيبة من الناحيتين المالية والإدارية جعلت الفريق يقدم موسمًا سيئًا في موسم 2020/ 2021.

عمر السومة يقلق الأهلاويين:

ونشر النجم السوري عبر خاصية الـStory في حسابه في الإنستجرام صورة له وهو يُظهر حصوله على “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبسبب ابتعاد الراقي عن المنافسة على الألقاب المحلية والدولية، فقد يفكر السومة في فسخ العقد والرحيل عن الراقي في صيف 2021، رغم أن عقده ممتد مع الراقي حتى عام 2024.

يذكر أن تقارير كانت أشارت إلى أن بعض الأندية الإماراتية أبرزها نادي العين اهتمت بالتعاقد مع السومة قبل أن يُجدد عقده مع الأهلي.

النصر راقب السومة أيضًا:

جدير بالذكر أن نادي النصر كان اهتم كذلك بالتعاقد مع عمر السومة، ولا يزال الاهتمام قائمًا خلال الفترة الحالية.

وبوقت سابق، كشف الناقد الرياضي عبدالله المالكي عن كارثة جديدة في الراقي ستهدد موقفه في نيل شهادة الكفاءة المالية حيث أكد خلال تصريحاته لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن ديون الراقي تتخطى الـ200 مليون ريال.

وأشار المالكي إلى أن جماهير الراقي تتحدث بالعاطفة وتطلب حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية من أجل تسجيل الصفقات الجديدة، لكنه أكد على أن الوضع كارثي وصعب؛ حيث إن ديون الأهلي تتخطى الـ200 مليون وتتراوح بين الـ200 إلى 250 مليون ريال.

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