تصعيد إثيوبي جديد في ملف سد النهضة

المواطن - متابعة

في رد على دعوة جامعة الدول العربية لمجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي، ورفض الجامعة لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل، أصرت إثيوبيا، على أنها مستمرة في عملية الملء الثاني لخزان السد في موعده، معربة عن رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري (الثلاثاء).

استغلال مياه النيل:

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها: إنه على الجامعة أن تعي أن استغلال مياه النيل هو أيضًا أمر وجودي بالنسبة لإثيوبيا، محملة كلًّا من مصر والسودان مسؤولية عرقلة المفاوضات بغية التوصل إلى حل لهذا الملف الشائك، متهمة الدولتين بتعطيل المفاوضات التي قادتها جنوب إفريقيا، سبع مرات، على حد زعمها.

اجتماع بشأن السد:

يذكر أن الدول العربية دعت أمس خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأكد الوزراء أن الأمن المائي لكل من السودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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