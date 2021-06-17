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تصعيد إثيوبي جديد في ملف سد النهضة

تصعيد إثيوبي جديد في ملف سد النهضة

2021/06/17
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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تصعيد إثيوبي جديد في ملف سد النهضة سد النهضة
المواطن - متابعة

في رد على دعوة جامعة الدول العربية لمجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي، ورفض الجامعة لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل، أصرت إثيوبيا، على أنها مستمرة في عملية الملء الثاني لخزان السد في موعده، معربة عن رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري (الثلاثاء).

السودان يستعد لكل السيناريوهات المتعلقة بـ سد النهضة 

استغلال مياه النيل:

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها: إنه على الجامعة أن تعي أن استغلال مياه النيل هو أيضًا أمر وجودي بالنسبة لإثيوبيا، محملة كلًّا من مصر والسودان مسؤولية عرقلة المفاوضات بغية التوصل إلى حل لهذا الملف الشائك، متهمة الدولتين بتعطيل المفاوضات التي قادتها جنوب إفريقيا، سبع مرات، على حد زعمها.

تصريح مخيف من وزير مصري سابق بشأن إثيوبياتصريح مخيف من وزير مصري سابق بشأن إثيوبيا

اجتماع بشأن السد:

يذكر أن الدول العربية دعت أمس خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأكد الوزراء أن الأمن المائي لكل من السودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

سد النهضة
سد النهضة
سد النهضة
سد النهضة
سد النهضة
سد النهضة


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