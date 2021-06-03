تصنيع لقاح سبوتنيك V الروسي في البحرين

المواطن - متابعة

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه وقع اتفاقاً مبدئياً اليوم الخميس لتصنيع وتوزيع لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا لتوزيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم توقيع الاتفاقية بين كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، صندوق الثروة السيادي في روسيا ومجموعة بينوفارم (Binnopharm) التابعة لشركة (Sistema PJSFC) وهي شركة استثمارية روسية مدرجة في البورصة.

استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي

وكانت أعلنت السلطات الصحية في البحرين، أعلنت في فبراير الماضي، عن موافقتها على استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي ذي الجرعتين، كما وافقت في بداية الشهر الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك لايت” الروسي الجديد المضاد لعدوى مرض “كوفيد-19″، والمكون من جرعة واحدة.

حالات كورونا في البحرين

وكانت وزارة الصحة في البحرين قد أعلنت يوم أمس أن الفحوصات التي بلغ عددها 15444 في يوم 2 يونيو 2021، أظهرت تسجيل 1936 حالة قائمة جديدة منها 868 حالة لعمالة وافدة، و 1064 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 3005 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 216832.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 331 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 388 حالة في حين أن 26532 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 26863 حالة قائمة

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