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صور .. تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة
باشرت الجهات المختصة الموقع

صور .. تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة

2021/06/13
الساعة 8:42 مساءً
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صور .. تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة
المواطن - عسير

أظهرت لقطات سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس في عسير والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

لا إصابات: 

وأعلن الدفاع المدني في عسير سقوط طائره مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس دون حدوث أي إصابات.

صور .. تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة - المواطن

وصرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

صور .. تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة - المواطن


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