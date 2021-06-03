تطبيق الـVAR في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي خضير البراق أن تقنية الفيديو الـVAR سيتم تطبيقها في منافسات دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الرياضي الجديد.

الـVAR في دوري الدرجة الأولى

وقال خضير البراق: “بإذن الله مع بداية موسمنا الجديد في دوري الدرجة الأولى ستكون تقنية الـVAR حاضرةً في جميع مباريات دورينا الجميل سواء كانت منقولة تلفزيونيًا أو غير منقولة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وسيتمكن 20 حكمًا ساحة و30 مساعدًا من التدرب على هذه التقنية في قادم الأيام.. التصوير وعمليات الإنتاج ستقوم بها الشركة العالمية لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف: وسيتم الاستعانة في بدء الدوري بحكام VAR السعوديين من دوري المحترفين لينقلوا خبراتهم للحكام الجدد، في كل مباراة سيكون هناك 8 كاميرات: 4 لمنطقتي الجزاء (لكل منطقة كاميرتين) وكاميرتين للتسلل وكاميرتين رئيسيتين من وسط الملعب”.

الصاعدون إلى دوري المحترفين

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد توج بلقب دوري الدرجة الأولى موسم 2020/ 2021، فيما حل الفيحاء ثانيًا والطائي ثالثًا، ليتأهلوا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد.

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