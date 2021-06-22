تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

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تشهد حالة الفنانة دلال عبد العزيز تحسنًا ببطء، حيث تُعاني الرئة من تليف كبير، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت مصادر مُقربة من الأسرة، بخصوص آخر أخبار دلال عبد العزيز، أنّ الأخيرة ما زالت لا تعلم بنبأ وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

نبأ وفاة زوجها

وأشار المصدر بشأن آخر أخبار دلال عبد العزيز، إلى أنّ إيمي ودنيا سمير غانم وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، يقيمان معها بالتناوب، إذ إنهم لا يتركونها وحدها قط، لاسيما أنه ممنوع عنها الهاتف المحمول والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى، قد تُخبرها بنبأ وفاة زوجها.

وأوضح المصدر، أنّ الفريق الطبي المعالج للفنانة دلال عبدالغزيز، يمنع عنها الزيارات تمامًا، في ضوء الحفاظ على حالتها الصحية، بينما يحاول أصدقاؤها الاطمئنان عليها من خلال التواصل مع بناتها فقط، وفقاً لـ”الوطن”.

الحالة تتحسن ببطء

وفي ضوء آخر أخبار دلال عبد العزيز، كانت الفنانة إيمي سمير غانم، طالبت جمهورها مؤخرًا بالدعاء لوالدتها، بعد تحسن حالتها ببطء شديد، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” دعاءً لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت إيمي سمير غانم: “اللهم اشفي امي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاه لا ضرر فيها يمسها اللهم اني اسألك بصفاتك العلا واسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها اللهم إنك أعلم بحالها، فألطف بها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها”.

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