تطورات جديدة في دوري أبطال آسيا 2022

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة يفكر الاتحاد الآسيوي لـ كرة القدم في تطبيقها، وذلك في نسخة دوري أبطال آسيا 2022.

الموعد المقترح لـ دور مجموعات دوري أبطال آسيا

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية عبر “تويتر” قائلًا: ” نقلًا عن الاتحاد الرياضي، الاتحاد الآسيوي يدرس إقامة دور المجموعات بـ دوري الأبطال الآسيوي للنسخة المقبلة 2022، بنظام البطولة المجمعة، على أن تُقام مايو المقبل بدلًا من شهر أبريل”.

نظام البطولة المجمعة

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي يرغب في إقامة الدورين ربع ونصف النهائي للبطولة الحالية من دوري الأبطال، بنظام البطولة المجمعة بأكتوبر المقبل، مع استمرار العمل بنفس النظام لتلك الأدوار بنسخة 2022.

الهلال والنصر يواجهان الأندية الإيرانية على ملاعب محايدة

يذكر أن مباريات الهلال والنصر ستُقام ضد الأندية الإيرانية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 على ملاعب محايدة.

وأكد الإعلامي سلطان المهوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أمس الأربعاء، أن ملاعب محايدة بقرار من محكمة “كاس” ستحتضن مباراة الهلال ضد الاستقلال، يوم 13 سبتمبر، ومواجهة النصر أمام تراكتور يوم 14 من الشهر ذاته.

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