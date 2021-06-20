تطور جديد يُعجل برحيل جين سو عن النصر

المواطن - محمد سمعه

لا تزال تبحث إدارة نادي النصر عن التخلص مع اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك من أجل الاستفادة من مكانه بضم لاعب أجنبي آخر بديلًا عنه.

إصابة طويلة تمنع جين سو من التألق مع النصر

وكان اللاعب الكوري الجنوبي صاحب الـ29 عامًا عانى من إصابة بوتر أكيليس خلال مباراة النصر والرائد في ثمن نهائي كأس الملك موسم 2020/ 2021، مما جعله يغيب عن الفريق بالموسم المنصرم، ومن المتوقع عودته في شهر أغسطس المقبل.

اللاعب سيعود لناديه السابق كمعار

وذكر الصحفي الكوري الجنوبي جاسون لي عبر حسابه في “تويتر” أن لاعب النصر وافق على الانضمام لـ نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على سبيل الإعارة بالفترة المقبلة.

رحيل المدافع الكوري الجنوبي عن النصر، سيعطي فرصة للعالمي لضم لاعب أجنبي بالأخص في قلب الدفاع، حيث تشير الترشيحات إلى اهتمام أصفر العاصمة بضم المغربي بدر بانون مدافع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري.

يذكر أن كيم جين سو انضم إلى النصر في عام 2020 قادمًا من نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، لكنه لم يظهر مع العالمي بعد إصابته في وتر أكيليس.

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