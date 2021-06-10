تطور في مفاوضات لوكاس مورا مع النصر

المواطن - مروة نبيل

تسعى الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر لضم نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرازيلي لوكاس مورا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر يفاوض لوكاس مورا

وأكد الإعلامي فهد الروقي أن هناك تطورات مثيرة في مفاوضات النصر مع لوكاس مورا، وشدد على أن الأسبوع المقبل سيجتمع المفاوض النصراوي مع وكيل اللاعب.

وتابع الروقي حديثه بشأن النجم البرازيلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “من ينكر هذا الخبر، في الأسبوع القادم تتضح الحقيقة بإذن الله”.

ووقع النصر رسميًّا مع تاليسكا، وتعاقد بعد ذلك مع فينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات، وبدعم من الأمير خالد بن فهد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مورا مع توتنهام

وينتهي عقد لوكاس مورا صاحب الـ28 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في يونيو عام 2024، حيث جدد عقده مع السبيرز في أغسطس 2019، بعدما انضم إليه في يناير 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان.

وشارك مورا في 50 مباراة مع توتنهام هوتسبير موسم 2020/ 2021، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 8 آخرين، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًّا 25 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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