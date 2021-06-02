تطور مفاجئ يمنع مانو مينيز من مغادرة النصر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن تطور جديد في عقد المدرب البرازيلي مانو مينيز يُبقيه في نادي النصر، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن العالمي عقب نهاية موسم 2020/ 2021.

ذهبيان في النصر تواصلوا مع آل معمر لعدم إبقاء مينيز:

وكان 2 من الأعضاء الذهبيين في أصفر العاصمة، تواصلوا مع مسلي آل معمر رئيس الفريق، من أجل عدم تفعيل عقد مينيز في الموسم المقبل.

ولكن قال الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر حسابه في “تويتر”: “المدرب البرازيلي مانو مينيز يمتلك عقد مع النصر لموسم بالإضافة لموسم إضافي”.

المدرب مستمر ويفكر في الموسم المقبل:

وتابع الجدي: “المدرب حاليًّا يعمل لعقد اجتماعاته وتقاريره الفنيه للموسم المقبل”.

يذكر أن إدارة العالمي كانت أعلنت في إبريل الماضي عن التعاقد مع مانو مينيز لتدريب الفريق بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في قيادة أصفر العاصمة إلى دور ثمن النهائي بالبطولة.

وكان النصر أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز السادس برصيد 46 نقطة، بعد الخسارة أمام الاتحاد بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة بالمسابقة.

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