تطوع خيراً برنامج جديد لنشر ثقافة التطوع بين شباب حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

شهدت محافظة حفر الباطن انطلاق برنامج “تطوع خيراً” على مدار ثلاثة أيام، وهو برنامج لنشر ثقافة التطوع بين شباب حفر الباطن ضمن برامج مؤسسة الأميرة العنود الخيرية التي تنظمها بالتعاون مع الشريك المحلي لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وكليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بالمحافظة.

هدف البرنامج:

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة التطوع بين الشباب من الجنسين، وشمل إقامة دورة تدريبية قدمها المدرب خالد العجران ، ترمي إلى تعريفهم أصالة التطوع وأهميته للمجتمعات.

وخلال البرنامج، تم تدريب الطاقات المستهدفة على بعض المهارات المعينة على تنفيذ برامج ومبادرات التطوع، وفي اليوم الثاني أقيمت ورشة عمل لتصميم مبادرة تطوعية، وتم تنفيذها في اليوم الثالث.

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