تعرف على أهمية فيتامين د في الحد من مضاعفات كورونا

المواطن- متابعة

يلعب نقص فيتامين د دورًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 وحدة الأعراض التي قد يعاني منها المصاب.

وفي هذا الإطار، استهدفت دراسة جديدة تقييم العلاقة بين تركيز فيتامين د لدى المريض وشدة مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 وخطر الوفاة، وذلك من خلال دراسة عينة من المصابين بكوفيد-19 في الإمارات، واستخلاص وتحليل النتائج ذات الصلة.

وأجرت هذه الدراسة الاختصاصية الإماراتية في مجال الأمراض الجينية، الدكتورة حبيبة الصفار، وأستاذة الكيمياء الحيوية السريرية في جامعة زايد، الدكتورة فاطمة العانوتي، وقد اعتمدتها لجنة أبوظبي لأخلاقيات البحوث الخاصة بجائحة كوفيد-19 التابعة للدائرة.

نتائج الدراسة

وأظهرت الدراسة التي شملت 522 مصاباً بفيروس كوفيد-19 في الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وجود علاقة بين نقص فيتامين د وحدة الأعراض التي يعاني منها المرضى المشمولون بالدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 59% من المرضى الذين يعانون من نقص أو نقص حاد في فيتامين د تعرضوا لمضاعفات شديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كوفيد-19، ليضاف نقص فيتامين د إلى الشيخوخة والسمنة كأحد العوامل الرئيسية لمخاطر مضاعفات الإصابة.

فيتامين د له أثر وقائي ضد كورونا

وأوضحت الدراسة أن فيتامين د له أثر وقائي ضد فيروس كوفيد-19 لما له من نشاط مناعي كما يعمل أيضًا على تقوية جهاز المناعة.

وبالإضافة إلى ذلك يحسن الفيتامين الحالة المزاجية، ويقي من الاكتئاب، ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان.

شارك الخبر







شارك الخبر